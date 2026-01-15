  1. Ekonomim
Tayland'da inşaat vinci yola devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tayland'da inşaat vincinin yola devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tayland'da inşaat vinci yola devrildi: Ölü ve yaralılar var
Tayland basını, Samut Sakhon bölgesinde bir inşaat vincinin bazı parçalarının yola düştüğünü duyurdu. Düşen parçaların vincin altından geçen araçlara çarptığı ve kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve güvenliğin sağlanması için bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

