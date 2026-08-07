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Okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı

Tayland’ın Nonthaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı
Takip Et

BBC'nin haberine göre saldırı, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleştirildi.

Okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı - Resim : 1

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı - Resim : 2

Emniyet kaynakları, 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu bildirdi.

Okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı - Resim : 3

Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı - Resim : 4

Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

Okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci 6 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı - Resim : 5