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Tayland'da sel felaketi: Bir ayda 80 kişi öldü

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son bir ayda 80 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaklaşık 1,8 milyon kişi ve 604 bin 265 hane selden etkilendi.

Haber Merkezi
AA
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Tayland'da sel felaketi: Bir ayda 80 kişi öldü
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Tayland'da ülke genelinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde son bir ayda 80 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede başkent Bangkok'un yanı sıra 22 bölgede su seviyesinin azalmasına rağmen seller devam ediyor.

Son bir ayda ülke genelinde seller nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Sellerden yaklaşık 604 bin 265 hane ve 1 milyon 830 bin kişi etkilendi.

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