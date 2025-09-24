  1. Ekonomim
Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video)

Tayland'ın başkenti Bangkok'un merkezindeki bir yolun çökmesi sonucu yaklaşık 50 metre derinliğinde dev bir çukur oluştu. Bir araç çukura düşerken, yol üzerindeki hastane ve polis merkezi tahliye edildi.

Haber Merkezi
Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde yer altı inşaatı devam eden bir yolda yerel saatle 07.00'de çökme meydana geldi. Aralıklarla devam eden toprak kaymaları sonucunda sokakta yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştu, bir araç çukura düştü.

Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan hastane ve polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video) - Resim : 1

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çevredeki binalarda bulunanların panik yaşadığı görüldü.

Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video) - Resim : 2

Nedeni henüz bilinmiyor

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video) - Resim : 3

Başbakan Anutin yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, ancak çökmenin nedeninin ve sorumluların tespit edilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti.

Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video) - Resim : 4

Anutin ayrıca, olayın yaşandığı bölgeden iki tünel hattı inşaatı geçtiğini ve zorlu onarım sürecinin en az 1 yıl süreceğini ifade etti.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise çökmenin yer altında devam eden metro hattı tünel çalışmaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video) - Resim : 5

Vali Chadchart, ayrıca son günlerde etkili olan şiddetli yağışların su tahliye hatlarını zayıflatarak çöküşü tetiklemiş olabileceğini aktarırken, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini vurguladı.

Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video) - Resim : 6

Olayın yaşandığı bölge, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılırken, incelemeler devam ediyor.

