Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul’un Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi. Kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarıda bulunuldu.
Tayland’ın Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Departmanı, Başbakan Anutin Charnvirakul’un, bölgede etkili olan sel felaketi nedeniyle Songkhla’da olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.
Yağış ve sel riskine karşı uyarı
Açıklamada, “Çeşitli kurumlar, afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamak için görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.
Tayland Meteoroloji Departmanı, başta Songkhla olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarıda bulundu.