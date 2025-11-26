  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Takip Et

Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul’un Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi. Kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Takip Et

Tayland’ın Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Departmanı, Başbakan Anutin Charnvirakul’un, bölgede etkili olan sel felaketi nedeniyle Songkhla’da olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.

Yağış ve sel riskine karşı uyarı

Açıklamada, “Çeşitli kurumlar, afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamak için görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

Tayland Meteoroloji Departmanı, başta Songkhla olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarıda bulundu.

Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı (Video)Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı (Video)Gündem

 

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, biletler satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar?Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, biletler satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar?Spor

 

Dünya
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’yı yapay zekada liderliğe davet etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’yı yapay zekada liderliğe davet etti
Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyor
Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyor
Fransız Senatosu, emeklilik reformunun durdurulması önerisini kabul etmedi
Fransız Senatosu, emeklilik reformunun durdurulması önerisini kabul etmedi
TikTok Shop, e-ticarette lüks segmente geçiş yaptı
TikTok Shop, e-ticarette lüks segmente geçiş yaptı