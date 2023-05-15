Tayland'ın yeni başbakanı Pita Limjaroenrat

Tayland Seçim Kurulu verilerine göre dün yapılan seçimler sonucunda sandıkların yüzde 99'u açıldı. Parlamento seçimlerini Pita Limjaroenrat'ın Pheu Thai (Tayland İleri Hareket) Partisi 151 sandalye ile birinci sırada, eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın Pheu Thai (Taylandlılar İçin) Partisi ise 141 sandalye ile ikinci sırada tamamladı. Seçimi birinci sırada bitiren partinin lideri Pita Limjaroenrat ülkenin yeni başbakanı oldu.

Koalisyona sıcak bakılıyor

Her iki parti sözcülerinin de gün içinde yapılan açıklamalarda sonuçlardan memnun olduğu ifade edilirken, koalisyon hükümetine sıcak bakıldığı ifade edildi. Gece geç saatlerde sandıkların yüzde 99'unun açılmasıyla parti binasında zafer konuşması yapan Pita, “Bugün yeni bir gün olacak, ışık ve umut dolu bir gün olmasını umuyorum” ifadeleriyle sözlerine başladı. Parlamentoda koalisyon hükümetine sıcak baktıklarını belirten Pita, “Hepimiz aynı hayallere ve umutlara sahibiz. Sevgili Tayland'ımızın daha iyi olabileceğine inanıyoruz. Tayland'ın politika tarihini hep birlikte tekrar yazacağız.” diye konuştu.

Başkent Bangkok sokaklarında halkı selamlayan Pita, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni başbakan olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cunta lideri Chan-O-Cha sonuçları beklemeden ayrıldı

Tayland’da 2014 yılında askeri darbe ile iktidara gelen ve o zamandan bu yana ülkede başbakanlık görevini yürüten cunta lideri 69 yaşındaki Prayut Chan-o-cha, geçen yıl kurulan ve yeni üyesi olduğu Birleşik Tayland Halk Partisi (UTN) ile katılma kararı almıştı. Gün içinde seçimleri takip etmek üzere parti binasına gelen Başbakan Chan-o-cha, akşam saatlerinde seçim sonuçlarının tamamlanmasını beklemeden binadan ayrıldı. Chan-o-cha binadan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, parti kurucusu Pirapan Salirathavibhaga daha sonra yaptığı açıklamada, her türlü sonuca saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını kaybetmeleri halinde Prayut Chan-o-cha'nın partide göreve devam edeceğini bildirdi.