Tayland'ta bir otelde 6 kişi ölü bulundu: Siyanürle zehirlenmişler

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otel odasında ölü bulunan altı kişinin kanında siyanür izine rastlandığı duyuruldu.

Bangkok polisinden yapılan açıklamada, ilk otopsi raporuna göre, Bangkok'un merkezinde bulunan Grand Hyatt Erawan otelinde Salı günü ölü bulunan altı kişinin kanında siyanüre rastlandı.

Bangkok polisi, ticari anlaşmazlık yüzünden taraflardan bir grubun diğerini zehirlemeye çalıştığına inandıklarını belirtti.

Polis, şahısların yaşlarının 37 ile 56 arasında değiştiği ve ikisinin Vietnam asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı ve dördünün Vietnamlı olduğu belirtildi.

Polis, şahıslardan, ikisi karı koca olmak üzere, dördünün Japonya'da inşa edilecek bir hastaneye yaklaşık 10 milyon baht (254.816 euro) yatırım yaptığı bildirildi.

Taylandlı yetkililer, tarafların aradaki anlaşmalığı çözmek için bir araya gelmiş olabileceğini düşünüyor.

Pazartesi günü öğleden sonra odaya yapılan yemek servisi sırasında söz konusu altı kişinin de hayatta olduğu bilinirken, otel personeli odadaki bir kadının yemekleri aldığını belirtti. Otelin güvenlik kamerası görüntüleri ise, diğerlerinin de kısa bir süre sonra teker teker odaya girdiğini gösterdi.

euronews'in aktardığına göre odaya altı kişiden başka giren olmazken, kimse de odadan ayrılırken görülmedi. Ayrıca, odanın kapısının kilitli olduğu bildirildi.

Altı kişinin cansız bedeni Salı günü öğleden sonra otelin temizlik görevlisi tarafından bulundu.

Adli tıp yetkilisi Trairong Piwpan, polisin odada bulduğu bardak ve termos şişelerinde de siyanür izlerine rastlandığını söyledi.

İntihar mı cinayet mi?

Tayland polisi, aralarında husumet olduğu düşünülen iki gruptan birinin karşı tarafı zehirlediğini duyurdu ancak, şüphelilerin kimliğine ilişkin detay paylaşmadı.

Trairong, toplu bir intiharın olası olmadığını çünkü yaşamını yitirenlerden bazılarının yapacakları seyahatler için önden rehber ve şoför ayarladığı bilgisine ulaşıldığını aktardı. Ayrıca cansız bedenlerinin otel odasının farklı yerlerinde bulunmasının, siyanürü bilerek içmediklerine işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Chulalongkorn Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Başkanı Kornkiat Vongpaisarnsin ise, düzenlediği basın toplantısında, yaşamını yitiren altı kişinin kanında siyanüre rastlandığı ve çekilen tomografilerde vücutlarına bir darbe almadıklarının da tespit edildiğini söyledi.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, ölümlere ilişkin, Vietnam ve ABD büyükelçilikleriyle temasa geçildiğini ve FBI müfettişlerinin Tayland'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Siyanür cinayetleri işleyen seri katil gündem olmuştu

Thavisin, olayın Rusya Enerji Bakanı Sergei Tsivilev ile Çarşamba günü otelde yapacakları konferansı etkilemeyeceğini söyledi.

Thavisin, olayın "bir terör eylemi ya da güvenlik ihlalinden" kaynaklanmadığını vurguladı.

Geçen yıl Tayland, birkaç yıl boyunca 15 kişiyi siyanürle zehirleyen bir seri katilin haberleriyle sarsılmıştı.

"Am Cyanide" olarak tanınan Sararat Rangsiwuthaporn, borçlu olduğu 14 kişiyi öldürmüş ve ülkenin bilinen ilk kadın seri katili olmuştu. Sansürle zehirlediği bir kişi ise tedavi edilerek yaşama tutunmuştu.