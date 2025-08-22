Taylor Swift ABD’de tartışmaların odağında! Trump’a karşı ‘rol model’ gösterildi

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump ile başa çıkabilmek için Taylor Swift şarkıları dinlediğini açıkladı.

Taylor Swift, Trump’a karşı ‘rol model’ olarak gösterildi

Demokratların Trump’a karşı koymak için ihtiyaç duyduğu rol modelin Taylor Swift olduğunu söyledi. Comey’in açıklamaları Trump yanlısı ‘Amerika’yı yeniden yücelt’ hareketinin tepkisini çekti.

Eski FBI Direktörü James Comey video paylaştı

Pop müzik yıldızı Taylor Swift Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde tartışma konusu oldu. Eski FBI Direktörü James Comey, koyu bir Taylor Swift hayranı olduğunu itiraf ettiği bir video paylaştı.

Videoda Comey, demokratların Trump’a karşı koymak için ihtiyaç duyduğu rol modelin Taylor Swift olduğunu söyledi.

MAGA’nın tepkisini çekti

James Comey “Donald Trump ile başa çıkma yöntemim Taylor Swift şarkıları dinlemek” dedi. Bu açıklamalar MAGA kısaltmasıyla bilinen ‘Amerika’yı yeniden yücelt’ hareketinin tepkisini çekti.

MAGA yetkilileri ardı ardına James Comey’in FBI Direktörü olarak görev yapmasının akıl almaz olduğunu içeren paylaşımlar yaptı.

Trump’ın ilk döneminde FBI başkanlığından kovulmuştu

64 yaşındaki James Comey, 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı. Comey, Swift’in yeni albümünü tanıtmak için katıldığı New Heights podcast programından da bahsetti.

“Taylor Swift ve ben çok eskilere dayanıyoruz. İlk konserine 15 yıl önce gitmiştim,” diyen Comey, “Sonra ikinci kez gittim. Ailemin ve arkadaşlarımın katılımını da maddi olarak destekledim. Bir ailenin Swiftie grup sohbetindeyim. Tüm şarkılarını biliyorum; çimleri biçerken bile kulaklıkla dinliyorum,” ifadelerini kullandı.

Trump’ın yarattığı düşmanlığa dikkat çekti

Comey, en sevdiği şarkıların 10 dakikalık versiyonuyla “All Too Well” ve Bon Iver düeti “Exile” olduğunu da açıkladı.

“Birçoğunuz gibi ben de zorbalara karşı, onların acımasızlıklarının beni değiştirmesine izin vermeden nasıl duracağımı öğrenmeye çalışıyorum,” diyen Comey, Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom arasındaki siyasi atışmalara gönderme yaparak, Trump’ın yarattığı düşmanlığa dikkat çekti.

“Bazen çok komik geliyor. Ama dürüst olmak gerekirse, içimde bir huzursuzluk da bırakıyor çünkü Trump ve takipçileri gibi olmak istemiyorum. Amerika’da kötü kalpli insanlardan çok daha fazla iyi, dürüst ve nazik insan var. Ama elbette bizim de milyonlarca pisliğimiz var. Belki fark etmişsinizdir! Özellikle de Cumhuriyetçi Parti’de göze çarpan bir kabalık ve çirkinlik var,” dedi.

Taylor Swift, Harris’i desteklediği için Trump'ın hedefinde

Comey, Taylor Swift’in iki başkanlık seçiminde Joe Biden ve Kamala Harris’i desteklediğini hatırlatarak, bunun “Trump’ı olduğu gibi gördüğünü açıkça ortaya koyduğunu” söyledi.

“Amerikalıları, onu seçmek gibi ciddi bir hata yapmamaya çağırmıştı” diyen Comey, “Elbette şimdi bu hatanın sonuçlarıyla yaşıyoruz. Ama yaşlı ve makyajlı başkanımız Taylor Swift’in hâlâ seksi olup olmadığını tartışıp ona dayanamadığını ilan ederken… Swift ne yapıyor? En iyi hayatını yaşıyor,” ifadelerini kullandı.

Tartışmaların odağındaki Taylor Swift, geçen yıl yapılan ABD seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris’i desteklemişti. Destek çağrıları Donald Trump’ın sert tepkisine yol açmıştı. Trump ise Harris’i desteklediğini açıkladıktan sonra Truth Social’da “TAYLOR SWIFT’TEN NEFRET EDİYORUM” paylaşımında bulunmuştu.

Trump: Swift artık çekici değil

Swift’e olan kızgınlığını her seferinde dile getiren ABD Başkanı Trump birkaç hafta önce ünlü şarkıcının artık ‘çekici’ olmadığını söylemişti.

Comey, videosunun sonunda Swift'in 2010 yılında yayınladığı ve zorbalık karşıtı mesajıyla bilinen 'Mean' şarkısının sözlerinden alıntı yaptı: "Eminim itilip kakılmışsındır, birileri seni soğutmuştur, ama bu döngü artık sona eriyor, çünkü beni o yola sürükleyemezsin."

Comey’nin son sözleri şöyleydi: "Teşekkürler Taylor Swift. İnancını koru."