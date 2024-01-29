Taylor Swift, ABD'de yeni başkanı belirleyebilir

ABD, Kasım ayında yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken bir anket yayımlandı. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek için Redfield & Wilton Strategies isimli araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasında, Taylor Swift'in bir fikir önderi haline geldiği gözler önüne serildi.

Ankete katılan her 5 kişiden 1'i 34 yaşındaki Swift'in destekleyeceği başkan adayına oy vereceğini söyledi. Seçmenlerin yüzde 18'i Taylor Swift'in desteklediği bir adaya oy verme olasılığının 'daha yüksek' veya 'önemli ölçüde daha yüksek' olduğunu kaydetti.

41 milyon Z kuşağı ünlülerden etkileniyor

Bu seçimlerde ABD seçmenleri arasında 8 milyon yeni seçmenin yer alacağına dikkat çekilirken birçoğu ünlülerden etkilenen toplam 41 milyon Z kuşağı seçmeninin yer alacağı aktarıldı.

Özellikle 35 yaş altındaki seçmen için Swift'in düşüncesinin büyük bir önem teşkil ettiği de belirtildi. Ankete katılanların yüzde 17'si ise Swift'in desteklediği bir adaya oy verme ihtimallerinin daha düşük olduğunu söyledi.

Geçmişte kime oy vereceğini hiçbir zaman açıkça söylemeyen Swift 2020'de vereceği oyla Trump'ı Beyaz Saray'dan kovmaya yemin etmişti.

3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerde Biden yüzde 51,3, Trump’sayüzde 46,8 oy almıştı.