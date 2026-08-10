Taylor Swift ve Trump arasındaki gerilim sürüyor: TikTok videolarına telif atarak şarkılarını kaldırttı!

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ABD Başkanı Donald Trump ile dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift arasındaki gerilim bu kez telif tartışmasıyla gündeme geldi.

Trump’ın kampanya ekibine ait TikTok hesabında Swift’in “August” şarkısıyla yayımlanan videonun sesi kaldırıldı.

Videonun açıklamasında Swift’e gönderme yapılarak, “Şarkısını kullandığımız için çok heyecanlanacağına eminim!” ifadelerine yer verilmişti. Ancak bir süre sonra videoda kullanılan şarkının erişime kapatıldığı görüldü.

Paylaşımda, “Telif hakkı sahibi bu sesi ülkenizde kullanıma sunmadı” uyarısı yer aldı.

Beyaz Saray ve Swift’in temsilcisi, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

İkili arasındaki gerilim uzun süredir devam ediyor

Taylor Swift, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump’ın Demokrat rakibi ve dönemin Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e desteğini açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, 2020 seçim kampanyası sırasında da sosyal medya hesabından Trump’ı hedef alarak, “Onu başkanımız olarak istemediğimizi gayet iyi biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ise Swift’i daha önce birçok kez hedef aldı. Swift’in Harris’e desteğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından, “Taylor Swift’ten nefret ediyorum” paylaşımını yapmıştı.

Trump geçen yıl yaptığı bir başka paylaşımda ise, “Ben ‘Taylor Swift’ten nefret ediyorum’ dedikten sonra artık eskisi kadar ‘popüler’ olmadığını fark eden oldu mu?” ifadelerini kullanmıştı.

Sabrina Carpenter ve Ariana Grande’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı da daha önce Trump yönetimine şarkılarını siyasi içerikli paylaşımlarda kullanmaması çağrısında bulunmuştu.