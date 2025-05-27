  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Tayvan Savunma Bakanlığı: Ada çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 gemi görüldü
Takip Et

Tayvan Savunma Bakanlığı: Ada çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 geminin tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tayvan Savunma Bakanlığı: Ada çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 gemi görüldü
Takip Et

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 61 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiğini duyurdu.

Tayvan Adası çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 gemi görüldü

Açıklamada, aralarında J-16 savaş jetleri ve KJ-500 erken uyarı uçaklarının olduğu hava araçlarından 52'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, doğu, güneybatı ve güneydoğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Merz: Gazze'de yaşayan sivil halkın çektiği korkunç acılar bizi dehşete düşürüyorMerz: Gazze'de yaşayan sivil halkın çektiği korkunç acılar bizi dehşete düşürüyorDünya
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukRusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukDünya

 

Dünya
AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul etti
AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul etti
Moskova'da kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Fidan: Görüşmelerde ev sahipliğine hazırız
Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ev sahipliğine hazırız
Merz: Gazze'de yaşayan sivil halkın çektiği korkunç acılar bizi dehşete düşürüyor
Merz: Gazze'de yaşayan sivil halkın çektiği korkunç acılar bizi dehşete düşürüyor
NATO Genel Sekreteri Rutte: Savunma harcamaları GSYİH'nın yüzde 5'i olarak belirlenebilir
NATO Genel Sekreteri Rutte: Savunma harcamaları GSYİH'nın yüzde 5'i olarak belirlenebilir
Dünyaca ünlü adalarda araç yoğunluğu için harekete geçildi: Yabancılara hane başına bir araba hakkı
Dünyaca ünlü adalarda araç yoğunluğu için harekete geçildi: Yabancılara hane başına bir araba hakkı
Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanacak
Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanacak