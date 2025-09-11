Tayvan savunmasını güçlendirmek için ek bütçe ayırdı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Yasama Meclisinin ağustos ayında onay verdiği 550 milyar Yeni Tayvan Doları (18,1 milyar ABD dolar) özel bütçe taslağının parçası olan savunma ek bütçesi kabinede onaylandı.

Tayvan hükümeti, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve Çin'in Ada çevresindeki askeri faaliyetlerine yanıt vermek üzere meclisten özel bütçe talep etmişti.

Savunma Bakanı Wellington Koo, ek bütçenin, ordunun haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, askeri tesislerin ve altyapının güncellenmesi ile deniz ve hava savunmasının güçlendirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Ek bütçenin ayrıca yedek ordu güçlerinin ve zorunlu askerlik hizmeti yapanların askeri eğitimlerinin iyileştirilmesi ve cephane stoklanması için de kullanılacağını aktaran Koo, ilave ödenekle savaş dönemi rezervlerinin 30 günden 120 güne çıkarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Savunma Bakanlığının Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Huang Wen-chi de, ek bütçenin olası bir blokaj ve karantina durumunda Ada'nın direnci artırmayı amaçladığını vurguladı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.