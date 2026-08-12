Tayvan’a eşi benzeri görülmemiş siber atak

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DENİZ GÜLDAĞ

Teknoloji ve ekonomi basınında yer alan haberlerde, Çin bağlantılı olduğu düşünülen hackerların, açık kaynaklı* yapay zeka araçlarını kullanarak Tayvan'daki kamu kurumlarının internet sistemlerine sızdığı ve saldırıyı büyük ölçüde otonom şekilde gerçekleştirdiği bildirildi.

Financial Times’a göre, saldırıyı ilk fark eden İsrailli yapay zeka şirketi Dream oldu. Bu şirketin araştırmacılarına göre hackerlar, açık kaynaklı yapay zeka ajanlarını kullanarak koordineli bir hacker grubu gibi hareket eden otonom bir siber saldırı aracı geliştirdi.

Temmuz ayının başında dört gün sürdüğü ifade edilen saldırılarda kullanılan bu araç, aynı anda 8 otonom yapay zeka ajanını devreye sokarak 21 devlet sisteminin siber haritasını çıkardı, güvenlik açıklarını araştırdı ve engellendiğinde saldırı yöntemlerini değiştirdi.

Araştırmaya göre saldırıyı düzenleyenler, en az 85 kamu çalışanının hesabını ele geçirerek 2 bin 500'den fazla personele ait özel bilgilere ulaştı.

Siber saldırıda Tayvan'ın nükleer güvenlik kurumu ve en az 7 farklı enerji şirketi de hedef alındı.

Anthropic, OpenAI ve Meta'nın son dönemde yaptıkları testlerde de yeni yapay zeka modellerinin beklenmedik siber saldırılar gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Saldırı hakkında bilgi sahibi bir kişi, hedefin Tayvan olduğunu söyledi. Dream ise şirket politikası gerekçesiyle hedef alınan hükümetin kimliğini doğrulamadı ancak Asya-Pasifik bölgesindeki bir ülkeyi saldırı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

Tayvan Dijital İşler Bakanlığı (Ministry of Digital Affairs) sözcüsü, gizlilik gerekçesiyle saldırıya ilişkin yorum yapmadı.

Çinli yetkililer ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

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