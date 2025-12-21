  1. Ekonomim
  Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

