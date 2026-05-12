Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Tayvan açıklarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının bölge çevresinde hissedildiği bildirildi.Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taitung'un 66,8 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, 22,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,6 büyüklüğündeki deprem, Taitung'un yanı sıra Ada'nın doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de hissedildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.