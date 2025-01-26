Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü, Tainan il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın bir noktada 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Depremlerde can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Tayvan'da, 21 Ocak'ta, Chiayi ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 26 kişi yaralanmışt