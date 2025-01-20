Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, 6 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı ve bir köprü hasar gördü.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.
Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.