Tayvan’da liderlik seçiminin galibini gençler belirleyecek

Tayvan'da 13 Ocak’ta yapılacak seçimlerde DPP'den (Demokratik İlerici Parti) Tayvan Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, ana muhalefetteki Milliyetçi Parti'den (Koumintang/KMT) Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve Pekin çizgisindeki Tayvan Halk Partisi'nden (TPP) Genel Başkan Ko Wen-je yarışacak.

DPP iktidarında 2016'dan bu yana iki dönemdir adanın lideri olan Tsai Ing-wen, görev süresinin dolacağı 20 Mayıs 2024'te koltuğu bırakacak. İktidar partisi DPP, 26 Kasım 2022'de düzenlenen yerel seçimlerde 21 belediyenin sadece 5'ini kazanabilmiş, ana muhalefet partisi Koumintang 14 belediyeyi kazanarak rakibine büyük üstünlük sağlamıştı. Ancak yerel seçim yenilgisine rağmen DPP ve adayı Lai, liderlik seçiminin favorisi olarak görülüyor.

Tayvan'da seçimden 10 gün önce anket yasağı uygulanması nedeniyle muhtemel sonuçlara ilişkin çok yeni beklentilere ulaşılamıyor, ancak geçen hafta yayınlanan son rakamlara göre Lai Ching-te farklı anketlerde Hou'ya karşı yüzde 3 ila 11 puanlık bir farkla kazanması muhtemel aday olarak görünüyor. Ko Wen-je ise bütün anketlerde sonuncu durumda. Ancak analistler yine de önemli dalgalanmalar görülebileceği konusunda uyarıyor. Seçimler sadece bir tur olarak yapılacak ve katılım veya oy payına bakılmaksızın, en çok oyu alan aday seçimin kazananı olarak açıklanacak. Adanın 23,6 milyonluk nüfusunun yaklaşık 19,5 milyonu seçmen ve 1,03 milyon kişi ilk kez oy kullanacak.

Toplam 19,5 milyonluk seçmen nüfusunun %6'sını oluşturan gençlerin tercihinin seçim sonuçları üzerinde kritik rol oynaması bekleniyor. 2020'deki son başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 57’sini alan Tsai, oy sayısını rekor seviyeye taşıyarak 8,2 milyon oya ulaşmayı başarmıştı. Seçimi kazanan aday, 2016 yılında adanın ilk kadın lideri olan ve 2020'de yeniden seçilen ancak anayasal olarak üçüncü bir dönem görev yapması mümkün olmayan Tsai Ing-wen'in yerini alacak. Tayvan’ın yeni liderinin 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Çin’e göre ‘ayrılıkçı bir eyalet’

Liderlik seçimlerinde partilerin Çin ile egemenlik ihtilafındaki tutumu seçmen davranışı açısından belirleyici rol oynuyor. Ana kara ile Tayvan arasında son yıllarda artan gerilim, seçmenleri Pekin ile iyi ilişkiler kurmayı savunan Koumintang ve Çin yanlısı olarak bilinen TPP'den çok adanın fiili bağımsızlığının korunmasını savunan DPP'ye yakınlaştırıyor. Seçimleri DPP'nin kazanması halinde ise Çin ile gerilimli ilişkilerin süreceği öngörülüyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceğini her fırsatta ortaya koyuyor. Pekin, Tayvan'ı gerekirse zorla Çin ana karasıyla birleştirilebilecek ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor. Adada 1996 yılında demokratik seçimler yapılmaya başladığından bu yana başkanlık yarışı, KMT ile DPP adayları arasında geçiyor. Seçmenler Cumartesi günü yapılacak seçimde ayrıca, DPP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu Tayvan parlamentosundaki 113 sandalyenin tamamına da karar verecek.

Çin son olarak Tayvan'a silah satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 5 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Tayvan bölgesine silah satışının, tek Çin ilkesini ihlal ettiğini ve ABD ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğunu bildirdi. Pekin, tek Çin ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Tayvan’ın Çin politikasında çok büyük değişiklik olmaz

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden’ın kasımda San Francisco’daki zirvede bir araya gelmesi “işbirliği” umutlarını artırsa da yapısal bir karakter sergileyen ABD-Çin rekabetinin diplomatik görüşmelere rağmen yoğunlaşarak devam ettiği görülüyor. Liderler, ikili ilişkilerde istikrarı sağlamaya ve küresel sorunları çözmek için işbirliği yapmaya kararlı olduklarını açıkladı ancak somut olarak iki ordu arasında kesik olan iletişimin yeniden tesis edilmesi dışında bir gelişme olmadığı görüldü. İki ülkenin de giderek belirginleşen yeni bir soğuk savaş ortamında pozisyonlarını netleştirdiklerini söylemek mümkün. ABD, askeri anlamda Tayvan’ı desteklemeye devam ederken Çin de bölgedeki askeri modernizasyonunu ve yoğunluğunu artırıyor. Ancak siyasi analistlere göre, tarafların statükoyu korumaya çalışacakları ve olası bir çatışmanın beklenmediği yeni bir döneme giriliyor. Seçimin galibi kim olursa olsun, Tayvan’ın Çin politikasında çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2021'deki fırtınalı ziyareti sonrasında Pekin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan hava sahası ve suları çevresinde benzeri görülmemiş askeri tatbikatlar başlatmıştı. Tehlike şu ki Çin bu yıl daha da ileri gidebilir.

Hou Yu-ih (KMT)

Ulusal Polis Teşkilatı'nın eski genel müdürü olan Hou, 2022'de başkenti çevreleyen kuzey New Taipei şehrinin belediye başkanı olarak yeniden seçildiğinde DPP'li rakibini ezici bir farkla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. O yıl, KMT yerel seçimlerde iktidardaki DPP'yi mağlup ederek Tsai'nin parti başkanlığından istifa etmesine neden oldu. 66 yaşındaki aday, son anketlerin çoğunda Lai'nin hemen arkasında yer alıyor. Eski KMT milletvekili ve medya kişiliği olan 73 yaşındaki Jaw Shaw-kong'u başkan yardımcısı olarak seçti. Hou, yüksek öğrenim ve barınma konusunda gençlere yönelik devlet desteklerini artırmayı planlıyor.

Lai Ching-te (DPP)

Lai Ching-te Çin tarafından ayrılıkçı ve sorun yaratan birisi olarak görülmesine rağmen, Tayvan'ın bir sonraki başkanı olmak için kamuoyu anketlerinde önde gidiyor. İktidardaki DPP'nin 64 yaşındaki başkanı, Çin anakarasıyla ilişkilerde mevcut lider Tsai'nin yolunu izleyeceğini, statükoyu sürdüreceğini, Tayvan'ı ve Hint-Pasifik'te barışı koruyacağını her fırsatta tekrarlıyor. Lai Ching-te yaptığı son konuşmalardan birinde “Dünya Tayvan halkının demokrasi ve otokrasi arasındaki seçimini izliyor; Uluslararası toplum, yalnızca Lai Ching-te ve Hsiao Bi-khim'in omuz omuza durabileceğini ve demokratik müttefiklerle birlikte yürüyebileceğini çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı. Siyasi kariyerine milletvekili olarak başlayan ve daha sonra güneydeki Tainan şehrinin belediye başkanı olan Lai, kendisini "Tayvan'ın bağımsızlığı için pragmatik bir işçi" olarak tanımlıyor. Lai Chingte geçen yılın Kasım ayına kadar Tayvan'ın ABD büyükelçisi olan 52 yaşındaki Hsiao Bi-khim'i başkan yardımcısı olarak seçti. Daha fazla sübvansiyonlu konutun yanı sıra ücretlerin artırılması ve vergilerin azaltılması gibi vaatleri var.

Ko Wen-je (TPP)

2019'da Tayvan Halk Partisi'ni (TPP) kuran Taipei şehrinin eski belediye başkanı Ko, kendisini hem DPP'den hem de KMT'den memnun olmayan seçmenlere hitap ederek "üçüncü güç" olarak konumlandırdı. Seçimlerde TPP milletvekili ve Tayvanlı bir milyarderin kızı olan 45 yaşındaki Cynthia Wu Hsin-ying ile birlikte yarışıyor. 64 yaşındaki aday, 2014 ile 2022 yılları arasında başkentin belediye başkanlığını yapmadan önce 30 yıl boyunca cerrah olarak çalıştı. Kampanya sürecinde Ko, yüksek barınma maliyeti, düşük ücretler ve yaşlı bakımı yükünün üstesinden gelmek için sosyal refah politikalarına odaklandı. Ko, anketlerde geride kalmasına rağmen gençleri mitinglerine çekti ve sosyal medya hesaplarından büyük bir takipçi topladı.