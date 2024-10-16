Tehlikeli tırmanışlarıyla tanınıyordu! Fenomen son videosunu çekerken düşerek hayatını kaybetti

Dev binalara ve metrelerce yükseklikteki yapılara tırmanışlarıyla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Lewis Stevenson, geçen pazar İspanya'nın en yüksek köprüsüne tırmanırken yaklaşık 200 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Çektiği videolarla sosyal medyada ünlü oldu

26 yaşındaki Stevenson, New York'ta bir gökdelenin tepesindeyken çektiği fotoğraflar, metal bir kirişin üzerinde Londra'ya baktığı bir fotoğraf ve hatta Hırvatistan'da bir gökdelen inşaatının iskeletinden sarktığı bir fotoğraf da dahil olmak üzere, Instagram'da daha etkileyici tırmanışlarını göstermesiyle tanınıyordu.

Son tırmanışında video çekerken düştü

Profesyonel dublörlük yapan Stevenson, sosyal medyada yerden yüzlerce metre yüksekte akrobatik hareketler yaptığı bir video çekmek için İspanya'nın Castilla la Mancha komününe gşitti. Hedefi, İspanya'nın en yüksek köprüsünde hünerlerini göstermekti. Stevenson, video çekimi esnasında 192 metre yükseklikten düştü. Kamerayı tutan 24 yaşındaki arkadaşı, Stevenson'ı kurtarmak için uzandı, fakat başarılı olamadı.

Köprüye çıkmak yasaklanmıştı

Castilla la Mancha Belediye Başkanı Macareza Munoz, Stevenson'ın cesedine Pazar günü sabah 7.14'te ulaşıldığı için köprüye erişimin 'tamamen yasaklandığını' açıkladı. Castilla la Mancha Belediyesi, köprüye çıkmayı yıllar önce yasaklamış, gençlerin ve Stevenson gibi fenomenlerin yasakları dinlememesi üzerine köprüye çıkan bir çok yolu da kapatmıştı.