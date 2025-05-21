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Teknik sorunların yaşandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

teknik arızalar ve personel yetersizliği nedeniyle uçuşlarda aksama ve iptallerin meydana geldiği Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak.

Haber Merkezi
AA
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Teknik sorunların yaşandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak
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FAA'dan yapılan açıklamada, New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlara ilişkin geçici karar alındığı duyuruldu.

Havaalanındaki kalkış ve iniş sayılarının azaltılacağı bildirilen açıklamada, bu adımla bölgedeki inşaat, personel yetersizliği ve ekipman sorunlarının neden olduğu aksamaları azaltmanın amaçlandığı belirtildi.

Saatte 28 iniş ve kalkışa izin verilecek

Açıklamada, havaalanının pistlerinden birindeki inşaat tamamlanana kadar saatte sadece 28 iniş ve kalkışa kadar izin verileceği, inşaatın haziran ortasında tamamlanmasının ardından da 25 Ekim'e kadar bu sayının saatte 34 ile sınırlandırılacağı kaydedildi.

Havaalanında yeni teknik ekipman kullanılacağı ve hava trafik kontrolör sayısının artırılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca söz konusu iniş ve kalkış sınırlamalarında, uçuşlarda aksamaya neden olmayacak şekilde değişiklikler yapılabileceği aktarıldı.

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 6 Mayıs'ta bazı hava trafik kontrolörlerinin "arızalardan dolayı yaşadıkları travma nedeniyle" izne ayrılması uçuşların aksamasına, bazılarının ise iptal edilmesine neden olmuştu.

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