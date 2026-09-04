Nvidia, yapay zekanın kalbini 13 milyar dolara bünyesine katıyor!

Yapay zeka teknolojilerinde küresel lider konumunda bulunan 5,4 trilyon dolarlık teknoloji devi Nvidia, çip pazarındaki hakimiyetini yazılım ve açık kaynak ekosistemine taşıyacak devasa bir satın alım gerçekleştirdi. Şirket, yapay zeka geliştiricilerinin odağında yer alan Hugging Face platformunu yaklaşık 13 milyar dolar değerlemeyle bünyesine kattığını duyurdu. Bu hamle, teknoloji dünyasında donanım ve yazılım taraflarının giderek daha fazla iç içe geçtiği yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Dev ekosistem Nvidia bünyesine katılıyor

2016 yılında kurulan ve üç yıl önceki yatırım turunda 4,5 milyar dolar değer biçilen Hugging Face, bugün 18 milyondan fazla geliştirici, araştırmacı ve içerik üreticisine ev sahipliği yapıyor. Platform üzerinde serbestçe kullanılabilen 3 milyondan fazla yapay zeka modeli, 500 binden fazla veri seti ve 1 milyondan fazla uygulama bulunuyor. Satın almayla birlikte Nvidia, yapay zekanın geliştirilmesi ve çalıştırılması için gerekli donanım tedarikinin ötesine geçerek açık kaynaklı modellerin dağıtımında da doğrudan söz sahibi olacak.

"Açık modeller inovasyonu ve güvenliği hızlandırıyor"

Satın almanın ardından açıklamalarda bulunan Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, açık kaynak yapay zeka modellerinin önemine dikkat çekti. Huang, açık modellerin güvenliği ve siber güvenliği güçlendirdiğini, inovasyonu ve yayılımı hızlandırdığını belirterek; her geliştiricinin, girişimcinin, üniversitenin ve ülkenin yapay zekadan özelleştirilmiş şekilde faydalanmasına olanak tanıdığını vurguladı.

Yıllardır süren ilgi dev anlaşmayla noktalandı

Nvidia'nın Hugging Face'e olan ilgisi yeni değil. Şirket, 2023 yılında girişim tarafından düzenlenen 235 milyon dolarlık Seri D yatırım turuna Google, Amazon ve Salesforce gibi teknoloji devleriyle birlikte katılmıştı. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık doğrudan yatırım teklifi yapan Nvidia, Hugging Face'in bağımsızlık odağı nedeniyle bu süreci bir satın alma anlaşmasına taşıdı.

Tamamlanma süreci 2027'ye kadar sürecek

Nvidia tarihinin en büyük satın almalarından biri olan bu dev anlaşma kapsamında platformun kullanıcılara açık kalmaya devam edeceği bildirildi. İki dev arasındaki devir işlemlerine ilişkin resmi sürecin ise 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.