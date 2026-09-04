Teknoloji dünyasında gündem yaratan iddia: Yapay zeka insan zekasını yakaladı mı?

Yapay zeka sektörünün öncü aktörlerinden OpenAI’ın üst düzey yönetiminden teknoloji dünyasını hareketlendiren bir açıklama geldi. Şirket başkanı, yapay zeka modellerinin geçirdiği hızlı evrim sonucunda insan zekası ve yetenekleriyle yarışır, hatta bu seviyeyi yakalar hale geldiğini ifade etti.

"İnsan seviyesine ulaşıldı" iddiası

OpenAI Başkanı yaptığı değerlendirmelerde, yapay zekanın yalnızca karmaşık veri analizi ve rutin görevlerde değil, problem çözme ve mantık yürütme gibi insan zekasına özgü alanlarda da insan kadar yetenekli bir performans sergilemeye başladığını vurguladı. Yapay zeka sistemlerinin geldiği bu evre, teknolojinin gelecekteki rolüne dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Geleceğin yapay zeka vizyonu

Şirket yönetiminin bu iddialı çıkışı, OpenAI'ın genel yapay zeka (AGI) hedeflerine ne kadar yaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yapay zekanın insan seviyesinde yetenekler sergilemesi, üretimden bilime kadar pek çok sektörde köklü bir dönüşümün habercisi olarak nitelendiriliyor.