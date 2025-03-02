Teknoloji milyarderlerinin servetleri şubat ayında eridi

Dünyanın en zengin insanlan, ocak ayı boyunca servetlerine toplam 314 milyar dolar ekledi. Ancak bu kazanımlar kısa sürdü.

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Larry Ellison gibi teknoloji devleri için ocak ayındaki yükselişin ardından şubat ayı tam anlamıyla bir çöküş dönemi oldu.

Elon Musk dünyanın en zenginleri listesinde ikici sıraya düşebilir

Nefes'te yer alan habere göre, özellikle teknoloji milyarderleri büyük kayıplar yaşadı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, şubat ayı başında 433 milyar dolar seviyesinde olan Elon Musk'ın serveti 349 milyar dolara düştü.

Zuckerberg ve Ellison da kaybetti

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti ise 243 milyar dolardan 232 milyar dolara geriledi. Oracle'ın kurucusu Larry Ellison da 9 milyar dolarlık bir kayıpla karşı karşıya kaldı.