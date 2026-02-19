Teknoloji savaşında yeni perde mi açılıyor? Washington–Pekin hattında kritik süreç

ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle özellikle yapay zeka, ileri çip teknolojileri ve savunma sanayiiyle bağlantılı ürünlerin Çin’e satışında daha sıkı kurallar uygulanabileceğini belirtiyor. Washington’daki kaynaklara göre, yeni düzenlemeler yalnızca Amerikan şirketlerini değil, ABD teknolojisi kullanan yabancı firmaları da kapsayabilir. Bu durum, küresel tedarik zincirlerinde dalgalanma riskini artırıyor.

Pekin ise olası yaptırımları “ekonomik baskı” olarak nitelendirerek karşı adım sinyali verdi. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, ülkenin meşru haklarını koruyacağı ve gerekirse misilleme tedbirleri alacağı vurgulandı. Uzmanlar, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller üzerinden verilecek olası bir karşılığın küresel teknoloji üretimini etkileyebileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalar belirsizlikle karşı karşıya

Piyasalar gelişmeleri temkinli izliyor. Asya borsalarında teknoloji hisselerinde dalgalanma görülürken, yatırımcılar olası yaptırımların küresel büyüme üzerindeki etkisini fiyatlamaya başladı. Analistler, ABD–Çin hattında sertleşen söylemin özellikle yarı iletken, otomotiv ve savunma sektörlerinde belirsizliği artırabileceğine dikkat çekiyor.

Son yıllarda iki ülke arasında zaman zaman yumuşama sinyalleri verilse de, stratejik rekabetin temel başlıklarında ilerleme sağlanamadı. Ticaret, teknoloji ve güvenlik alanlarında süren bu gerilim, yalnızca Washington ve Pekin’i değil, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir ekonomik coğrafyayı doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Uzmanlara göre, yeni yaptırım dalgası hayata geçerse küresel ticarette yeniden bloklaşma eğilimi hızlanabilir ve dünya ekonomisi “ikili teknoloji ekosistemi” riskine bir adım daha yaklaşabilir.