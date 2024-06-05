Teksas'ta 12 metrelik timsah kıskaçlı kamyonla yakalandı!

Fox News'in haberine göre, devasa timsah Bayındırlık işlerinin kıskaçlı kamyonunun pençesiyle yakalanıp havaya kaldırıldı ve kimseye zarar veremeyeceği bir ortama taşındı.

Mont Belvieu Şehri iletişim ve pazarlama müdürü Brian Ligon, "3 Haziran Pazartesi günü, Mont Belvieu Polis Departmanı memurlarımızdan biri, Eagle Dr. boyunca sığ bir drenaj hendeğinde büyük bir timsah gördü. Bayındırlık İşleri, Hayvan Kontrol'e bu 12 metrelik timsahı hendekten çıkarmada yardımcı olmak için kıskaçlı kamyonunu kullandı. Harika yakaladınız çocuklar!" ifadesini kullandı.

Yakalama görüntüleri Facebook'ta viral oldu. 1,3 milyonun üzerinde görüntüleme ve 5.900'den fazla etkileşim aldı.