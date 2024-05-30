Teksas'ta kayıp kadının cesedi timsahın ağzından çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde, kayıp olduğu bildirilen ve 60'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kalıntıları bir timsahın ağzında bulundu. Kadının ölümünden timsahın mı sorumlu olduğu, yoksa kadın öldükten sonra kalıntılarını mı yediği henüz belirlenemedi. Houston Polis Teşkilatı, cesedin bütünlüğünün daha fazla bozulmaması için timsahın öldürüldüğünü bildirdi. Kalıntıların, otopsiye gönderildiği aktarıldı.

Benzer bir olay, geçtiğimiz yıl ABD'nin Florida eyaletinde yaşanmıştı. 4 metrelik bir timsah, ağzında bir insan cesedi taşırken yakalanmıştı. Timsahın öldürdüğü kurbanın adının Sabrina Peckham olduğu açıklanmıştı.