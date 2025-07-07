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Teksas’taki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 28’i çocuk 80 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'i çocuk olmak üzere 80'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları hala sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü eyaleti ziyaret edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Teksas’taki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 28’i çocuk 80 ölü
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ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Yetkililer, Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin arasında 28 çocuk olduğu aktarıldı. Yetkililer, "Camp Mystic" adlı yaz kampından 11 kız çocuğu ve bir danışmanın hala kayıp olduğunu açıkladı. Austin’de basın toplantısı düzenleyen Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde şu ana kadar 41 kişinin kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

"Daha fazla yağmur geliyor" uyarısı

Vali Abbott, önümüzdeki 24-48 saat içinde Teksas'ın merkezinde daha fazla fırtına ve sağanak yağış beklendiğini ifade ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Merkez bölgesinde şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü doğrulayan Abbott, özellikle düşük kotlu yerleşim alanlarında tahliyelerin devam ettiğini belirtti.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Teksas Acil Durum Yönetimi Şefi W. Nim Kidd, arama-kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve bunun enkaz temizliğiyle birlikte ilerlediğini vurguladı. Kidd, "Arama çalışmaları durmadı. Özellikle kamp alanlarında umutla arıyoruz" dedi.

Trump: Tanrı Teksas’ı korusun

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey’nin Bedminster kasabasından Washington’a dönmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muhtemelen cuma günü Teksas’a gitmeyi umuyorum. Şu anda gitmek istemedim çünkü kurtarma çalışmalarının önüne geçmek istemem" dedi. Trump, "Tanrı bu kadar zorluk çeken tüm insanları korusun ve Tanrı Teksas eyaletini korusun. İnanılmaz bir yer" ifadelerini kullandı.

FEMA tartışması: Şu an görevlerinin başındalar

Trump, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) hakkında bir gazetecinin yönelttiği "FEMA’yı kaldırma planı hala geçerli mi?" sorusuna, "FEMA hakkında sonra konuşabiliriz. Şu anda yoğun bir şekilde sahada çalışıyorlar" yanıtını verdi. Trump ayrıca, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Teksas’ta olduğunu ve yönetimin eyalet yetkilileriyle "çok yakın" temas halinde olduğunu belirtti.

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