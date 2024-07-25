Temsilciler Meclisi, Trump'a suikast girişimini soruşturacak görev gücü oluşturulmasını kabul etti

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Trump'a yönelik 13 Temmuz'da yapılan suikast girişiminin kapsamlı soruşturulması için 7 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrattan oluşması planlanan 2 partili görev gücü 416 "evet" ile oy birliğiyle kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Ulusumuz liderlerinin emniyetini ve güvenliğini korumak parti sınırlarını aşan bir sorumluluktur." dedi.

Oy birliğiyle kabul edildi

Oy birliğiyle kabul edilen görev gücünün, suikast girişimiyle ilgili "neyin yanlış gittiğini" belirlemeye ve güvenlik açıklarının tespiti için çalışacağı aktarıldı.

Görev gücü ekibinin gelecekte bu tarz olayların yaşanmaması için de nelerin yapılması gerektiğini ele alacağı, nihai raporun aralıkta sunulacağı kaydedildi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.