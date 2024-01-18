Terminatör'ün yıldızı Arnold Schwarzenegger havalimanında gözaltına alındı

Alman gazetesi Bild'in gümrük yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Avusturya doğumlu aktör ve Kaliforniya'nın eski valisi (76), Los Angeles'tan Münih'e vardığında yaklaşık üç saat boyunca havaalanında durduruldu.

Schwarzenegger, valizini arayan memurlar tarafından kenara çekildi ve aktörün geliş gümrük formunda beyan etmediği iddia edilen saati buldu.

Münih'teki ana gümrük idaresinin sözcüsü, “Cezai vergi işlemlerini başlattık. Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi.” dedi.

Schwarzenegger, yetkililere saatin Schwarzenegger İklim Girişimi'ne bağışlandığını ve Perşembe gecesi Avusturya'nın Kitzbühel kayak merkezinde yapılacak bir etkinlikte açık artırmayla satılacağını anlatmaya çalıştığını söyledi.

Bild'e göre yetkililer, Schwarzenegger'den 4 bin euro vergi ve 5 bin Euro ceza dahil 35 bin euro talep etti.

Aktörün ücreti kredi kartıyla ödemeyi teklif ettiği söyleniyor ancak Alman gümrük kuralları ücretin yarısının nakit olarak ödenmesini gerektiriyor.

Gümrük yetkililerinin, yolculuğuna devam etmesine izin verilmeden önce Schwarzenegger'e nakit çekmek için bir bankaya kadar eşlik ettiği söyleniyor.

2 saatten uzun bir süre sorgulanan oyuncunun serbest bırakıldığı ve seyahatine devam ettiği bildirildi.