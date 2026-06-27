Termometre 40 dereceyi gösterince çalışana “izin hakkı” tartışılıyor

Avrupa sıcaklardan kavrulurken, Fransa muhalefet kanadından dikkat çeken bir öneri geldi: Aşırı sıcak nedeniyle çalışanlara "iklim izni" verilmesi istendi.

Fransa'da Yeşiller Partisi, iş yerindeki termometrenin 40 dereceyi göstermesiyle çalışanların korunması için izin alması talep edildi.

NTV’den Derya Acemoğlu’nun haberine göre, çalışanlar için yılda 5 günlük bir "iklim izni" oluşturulması teklif edildi. Söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

İmza kampanyası başlatıldı

Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8 bin 800 kişi destek verdi. Fransa'da başkent Paris ve çevresinde aşırı sıcak nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişinin hastanelere başvurduğu belirtiliyor.