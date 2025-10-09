  1. Ekonomim
  3. Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivillerin yaşadığı mahallelere havan topları yerleştirdi
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan topları yerleştirdiği açıklandı.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü, işgal altında tuttuğu her iki mahallede havan topları ve ağır silahlarla mevzilenmeye başladı.

Ne olmuştu?

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam hükümeti güçleri arasında, 6 Ekim'de, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de şiddetli çatışmalar yaşanmış, aralarında iki sivilin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

