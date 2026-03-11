Kırmızı listede aranıyordu: Terör örgütü PYD/YPG elebaşı Salih Müslim öldü

Terör örgütü YPG/SDG’nin sözde siyasi kanadı PYD’nin eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim hayatını kaybetti.

Müslim’in oğlu Amed Müslim, Rudaw’a yaptığı açıklamada, babasının kısa süre önce Erbil’in Ankawa semtindeki Meryem Ana Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini söyledi.

Müslim bir süredir böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor, diyaliz tedavisi görüyordu. Bir süre önce durumunun ağırlaşması üzerine Erbil’deki Maryamana Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Müslim’in cenazesi 12 Mart’ta toprağa verilecek.

DEM Parti'den Salih Müslim için taziye mesajı

DEM Parti, hayatını kaybeden PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim için taziye mesajı yayımladı.

Partiden paylaşılan mesajda, "PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Salih Müslim’in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak. Oxir be Hevalê Hêja, biranîna berxwedana te dê her û her rêya me ronî bike...." ifadelerine yer verildi.