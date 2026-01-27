Terör örgütü YPG’nin Halep’in doğusunda tuzakladığı mayın patladı: 1 kişi yaşamını yitirdi
Suriye’de terör örgütü YPG’nin ateşkesi ihlal ederek Halep’in doğusunda tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, olay Halep'in doğusunda Tişrin Barajı yakınlarındaki Hacı Hüseyin Köyü civarında yaşandı.
Suriye’de güvenlik endişeleri derinleşiyor
Terör örgütü YPG tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.
Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.