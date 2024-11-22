Tesisatçı tadilat sırasında betona gömülmüş altın buldu! Değeri 2 milyon Euro

Avusturya'nın Viyana kentinde tadilat için bir eve giden tesisatçı, boruların arasındaki gizli bir kutunun içerisinde değeri 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olan altın buldu.

30 kilogram altın bulundu

Avusturya'nın Viyana kentindeki Penzing semtinde bir tesisatçı, bir evin tadilatı sırasında bir teneke kutunun içerisinde yanlışlıkla 30 kilogram altın sikke buldu.

Ülkedeki yasalara göre eşit olarak paylaştırıldı

II. Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü düşünülen altın sikkelerin değerinin 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu bildiriliyor. Ülkedeki yasalara göre bu para, mülk sahibi ve bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırılıyordu.