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Tesla bayileri önünde protestolar devam ediyor: Elon'dan nefret ediyorsan kornaya bas

ABD'de, yüzlerce kişi Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) federal bütçe kesintilerini protesto amacıyla Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın bayileri önünde toplanmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Tesla bayileri önünde protestolar devam ediyor: Elon'dan nefret ediyorsan kornaya bas
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce kişi Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın bayileri önündeki protestolarını sürdürüyor.

ABD basınındaki haberlere göre Boston, Philadelphia, Baltimore ve başkent Washington DC'de göstericiler, Tesla bayileri önünde bir araya geldi.

Ayrıca Londra'da da Tesla bayisi önünde protestolar gerçekleştirildi. Yüzlerce gösterici, DOGE'nin federal kesintilerini protesto ederek Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'dan araç alınmaması çağrısı yaptı.

Gözaltılar olmuştu

Protestocular, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır" sloganları attı.

ABD'de ayın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı.

Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.

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