Tesla fabrikasındaki işçiler robotların saldırısına uğruyor

Elektrikli ve otonom otomobil konusunda dünyanın en önde gelen şirketi Tesla'nın fabrikalarında çalışan mühendis ve işçiler fabrikadaki robotların saldırısına uğruyor.

İngiliz Dailymail tarafından aktarılanlara göre resmi belgelerde şirketin Teksas'taki fabrikasında 2021 yılında bir üretim robotunun bir mühendisi duvara ittirdiği tespit edildi. İnceleme ve bakım yapılırken gerçekleşen saldırının ardından mühendisin kanamalı bir şekilde yaralandığı tespit edildi. Raporda olaya tanık olan Tesla çalışanlarının yardım butonuna basarak makineyi durdurabildiği yer aldı.

Verilere göre normalde ortalaması 30 işçide 1 olan yaralanmalarda, şirketin ABD'nin Teksas eyaletindeki fabrikasında 2022'de her 21 çalışandan 1'i robotların saldırısına uğruyor. Bunun yanı sıra haberde, 2022'de bir çalışanın bileğinden yaralandığı ve 127 gün rapor almak zorunda kaldığı belirtilirken bir diğer çalışanın da kafasına darbe alarak 85 gün çalışamadığı aktarıldı.

Eski ve yeni şirket çalışanları, Tesla'nın iş güvenliği kurallarına uymadığını ve çalışanlarının güvenliğini önemsemediğini söyledi. Şirketten konuya dair bir açıklama henüz yapılmadı.