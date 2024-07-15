  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Tesla, Londra'da lisans davasını kaybetti
Takip Et

Tesla, Londra'da lisans davasını kaybetti

ABD'li teknoloji firması InterDigital ve patent lisanslama platformu Avanci, Tesla'nın İngiltere'de 5G araçlarını piyasaya sürmeden önce patent lisansı almak için Londra'da açtığı davanın reddedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tesla, Londra'da lisans davasını kaybetti
Takip Et

Elon Musk'ın şirketi 2023 yılında Londra Yüksek Mahkemesi'nde InterDigital ve otomotiv kullanımları için birden fazla sahibin patentlerini lisanslayan Avanci'ye dava açtı.

Tesla, InterDigital ve patent lisanslama platformuna karşı Londra mahkemesinde açtığı davada InterDigital'in patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan şekilde lisanslama yükümlülüğünü yerine getirmediğini iddia etmişti.

InterDigital ve Avanci Mayıs ayında mahkemeden Tesla'nın belirli patentler için adil lisans koşullarına ilişkin teklifini reddetmesini istemişti. Bugün Londra Yüksek Mahkemesi Tesla'yı haksız bularak davayı reddetti.

Detaylara ekonomim.com ulaştı: İşte Erdoğan’a sunulacak emekli zammı seçenekleri!Detaylara ekonomim.com ulaştı: İşte Erdoğan’a sunulacak emekli zammı seçenekleri!Ekonomi
Emekli maaş zammı bugün belli oluyor: Rakam Erdoğan'a sunulacakEmekli maaş zammı bugün belli oluyor: Rakam Erdoğan'a sunulacakGündem