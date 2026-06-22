Tesla otopilot yolu şaşırdı: Evinde oturan yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Katy kentinde Cuma gecesi meydana gelen kazada, Tesla marka bir araçla seyir halinde olan sürücü Michael Butler’ın otomatik sürüş (Autopilot) modunu devreye aldığı bildirildi. Kısa süre sonra kontrolden çıkan araç, korkunç bir kazaya neden oldu.

Ancak oto pilotu yolu şaşırdı ve bir eve doğru yöneldi. Gerçekleşen kazada 76 yaşındaki Martha Avila yaralandı. Talihsiz kadın, helikopter ambulansla kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

ABD’de trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor

The New York Times’ın aktardığına göre yetkililer, Butler'ın “tek bir şerit içinde seyretmeyi başaramadığını, yoldan çıktığını ve 1907 Blooming Park Lane adresindeki eve çarptığını” belirtti.

Aracın şoförü Butler’ın alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Harris County Şerif Ofisi'nden Çavuş Alex Turman, ABC13 Houston'a yaptığı açıklamada, “Bu kazadan hemen önce aracın hızını neden kontrol edemediğini hâlâ değerlendiriyoruz” dedi.

Turman, 76 yaşındaki Avila'nın kaza sırasında evin ön odasında bulunduğunu söyledi. Harris County Şerif Ofisi, pazar günü kazaya ilişkin ek sorulara yanıt vermedi.

Tesla autopilot kazaları yeniden gündemde

Bu olay Tesla oto pilotunun neden olduğu ilk kaza değil. Sürüş destek yazılımının 2018’de Kaliforniya’da bir kişinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla açılan bir davada uzlaşmaya gitmişti. Dava 2024’te sona ermişti.

Son Texas kazası, Autopilot ve benzeri sürüş destek sistemlerinin güvenliğiyle ilgili tartışmaların devam ettiğini gösterdi.

Yetkililer, kazanın doğrudan yazılım hatasından mı, sürücü müdahalesinin gecikmesinden mi yoksa başka bir teknik ya da çevresel nedenden mi kaynaklandığını soruşturuyor.