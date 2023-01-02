Tesla, rekor otomobil teslimi hedefliyor

Tesla'nın Ocak ayından itibaren üç ayda bir rekor teslimatlar açıklaması bekleniyor. Ancak elektrikli araç lideri enflasyon, artan faiz oranları, Çin'deki kısıtlı üretim ve yumuşayan taleple ilgili endişeler ile boğuştuğu için bu yatırımcıları tatmin etmek noktasında yeterli olmayabilir.

Envanterini temizlemek amacıyla Tesla, yıl sonunda Model 3 veya Model satın alan ABD'li müşterilere 16 bin kilometrelik ücretsiz Supercharger ile birlikte 7 bin 500 dolarlık bir indirim teklif etmişti.

Teslimatlar, Tesla'nın hızlı büyümesini sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek isteyen yatırımcılar tarafından en yakından izlenen metriklerden biri.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve pil hücresi üreticisi Tesla’nın, teslimat sayısını birkaç yıl içinde yılda yüzde 50 artırma hedefine ulaşmak için brüt kar marjları noktasında tavizler vereceği iddia ediliyor. Tesla, Çin'deki ürün gamında fiyatları düşürdü ve Şangay'daki fabrikasında duruş süresini planladı.

Yatırımcılar ise şüphecilik sinyalleri verirken, Tesla hisseleri bu yıl yüzde 65 düştü, bu oran S&P 500 Endeksi'ndeki yüzde 19'luk düşüşün üç katından fazla.