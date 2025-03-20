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Tesla, robotaksi izni aldı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, California Kamu Hizmetleri Komisyonu’ndan (CPUC) uzun zamandır beklediği yolcu taşıma iznini aldı. Bu izin, şirketin eyalette robotaksi operasyonlarına başlamasına olanak tanıyor. Ancak Tesla’nın sürücüsüz araçlarını tam otonom şekilde kullanabilmesi için hâlâ ek bir izin alması gerekiyor.

Haber Merkezi
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Tesla, robotaksi izni aldı
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Tesla’nın aldığı izin kapsamında, şirketin otonom araçlarını yalnızca kendi çalışanları kullanabilecek. Genel kullanıma açılmadan önce şirketin Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’nden (DMV) ek bir onay alması gerekiyor.

Ayrıca, CPUC tarafından belirlenen kurallar gereği, Tesla’nın sunduğu robotaksi hizmetleri önceden planlanmış yolculuklarla sınırlı olacak.

Tesla'nın robotaksi planları

Tesla, 2024’ün ikinci çeyreğinde robotaksi hizmetiyle ilgili bir ön tanıtım gerçekleştirmiş, kullanıcıların Tesla uygulaması üzerinden nasıl araç çağırabileceğini göstermişti.

Şirket, robotaksi hizmetini 2024 yılı Ağustos ayında başlatmayı hedeflemiş, ancak yaşanan gecikmeler nedeniyle bu tarih Ekim ayına ertelenmişti.

Ekim ayında düzenlenen "We, Robot" etkinliğinde Tesla, robotaksi modelleri Cybercab ve Robovan ile insansı robotu Optimus’un geliştirilmiş versiyonunu tanıtmıştı.

Elon Musk, 2025 yılında robotaksi testlerine başlamayı planladıklarını ve California’nın bu testlerin merkezi olacağını açıklamıştı. Ancak hizmetin halka ne zaman açılacağı konusunda henüz net bir takvim bulunmuyor.

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