Tesla ve Samsung'tan 2,11 milyar dolar değerinde dev anlaşma

Güney Koreli batarya üreticisi Samsung SDI, Tesla’ya üç yıllık bir süre içinde 3 trilyon wonun (2,11 milyar dolar) üzerinde değerde Enerji Depolama Sistemi (ESS) bataryaları tedarik etmek üzere anlaşmaya vardı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, Tesla ile üç yıl süreli ve toplam değeri 3 trilyon won (yaklaşık 2,11 milyar dolar) olan bir enerji depolama sistemi (ESS) batarya tedarik anlaşması üzerinde anlaştığı bildirildi.

Tesla’dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi

Korea Economic Daily’nin haberine göre, batarya sektöründen bir kaynak anlaşmanın büyük ölçüde şekillendiğini aktardı. Ancak Samsung, konuyla ilgili henüz nihai bir karar alınmadığını ifade ederken, Tesla’dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Enerji Depolama Sistemleri, elektriği daha sonra kullanılmak üzere depolamak için kullanılıyor. Bu sistemler, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda güç arzı ve talebini dengelemeye yardımcı oluyor.

