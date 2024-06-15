Tesla yatırımcılarından Elon Musk’a dava

Tesla yatırımcıları, Elon Musk ve Tesla yönetim kurulunu Delaware Chancery Mahkemesi’nde dava etti.

Davada, Musk’ın xAI’ya kaynakları yönlendirdiği ve bu durumun Tesla’ya zarar verdiği iddia ediliyor. Tesla’nın kaynaklarının bu şekilde kullanılması, şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemesini de olumsuz etkiledi.

Ayrıca Tesla’ya ait verilerin de xAI’nın yazılım ve donanım geliştirmesinde kullanıldığı iddia ediliyor. Davacılar, bu durumun Tesla’nın çıkarlarına zarar verdiğini ve yönetim kurulunun bu duruma sessiz kalmasının bir ihmal olduğunu savunuyor.

Musk’ın, Tesla’nın Nvidia H100 GPU’larına olan ihtiyacını dile getirmesinin ardından, bu GPU’ların xAI ve X (eski adıyla Twitter) için yönlendirildiği iddia ediliyor. CNBC tarafından yayımlanan Nvidia e-postaları, bu yönlendirmeyi doğruluyor. Musk’ın, Tesla’nın bu GPU’lara uygun bir yerinin olmadığını söylemesi ise yatırımcılar tarafından şüpheyle karşılanıyor.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, ayrıca xAI’nın yatırımcı sunumlarında, X ve Tesla’dan elde edilen verilerin kullanılarak AI alanında OpenAI ve Anthropic gibi şirketlere yetişilmesinin planlandığı belirtiliyor. Yatırımcılar, Musk’ın xAI’ya yatırımcı çekmek için Tesla’ya ait bilgileri kullandığını ve bu bilgilerin uygun bir şekilde tazmin edilmediğini savunuyor.

Dava, Tesla yönetim kurulunun Musk’a olan bağlılığına ve olası çıkar çatışmalarına da dikkat çekiyor. Daha önceki bir davada Delaware Chancery Mahkemesi, Tesla yönetim kurulunun çoğunluğunun Musk’a bağımlı olduğunu veya çıkar çatışmaları yaşadığını tespit etmişti. Yeni davada da benzer iddialar öne sürülüyor ve yönetim kurulunun bu durumu engellemek için yeterli önlemleri almadığı belirtiliyor.

Yatırımcılar, Tesla’nın uğradığı zararların tazmin edilmesini ve Musk’ın xAI’daki hisselerinin Tesla’ya devredilmesini talep ediyor.