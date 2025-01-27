Tesla’nın satışlarının Elon Musk’ı hayal kırıklığına uğratması bekleniyor

Wall Street bankaları, Donald Trump'ın elektrikli araçları destekleyen Biden dönemi iklim politikalarını ortadan kaldırmaya çalışması nedeniyle Tesla'nın araç satışlarının bu yıl kurucu ortak Elon Musk'ın tahmin ettiğinden çok daha yavaş büyümesini bekliyor.

Analist tahminlerine göre Tesla, 2024 yılına göre yüzde 16 artışla bu yıl 2,07 milyon araç satmaya hazırlanıyor. Bu, grubun 2011'den bu yana ilk düşüşünü bildirdiği geçen yıla göre bir toparlanma olurken, Musk'ın ekim ayında öngördüğü yüzde 20 ila 30'un ve önceki iki yılın yaklaşık yüzde 40'lık yıllık büyüme oranının oldukça altında kalmak anlamına geliyor.

Rakamlar, Tesla'nın Trump'ın ABD elektrikli araç satışlarını artıran politikaları geri alma vaadiyle karşı karşıya kaldığı zorluğun altını çiziyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir kararnamede Beyaz Saray'ın "haksız sübvansiyonların ve diğer kötü niyetli hükümet dayatmalı piyasa çarpıklıklarının ortadan kaldırılmasını" değerlendireceği belirtildi.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, "Trump 2.0'ın elektrikli araç teşviklerine karşı çıkması 2025 hacim beklentilerini vurdu" dedi.

Barclays analisti Dan Levy, Tesla'nın ABD satışlarının yaklaşık üçte ikisinin kredilerden yararlandığını tahmin ediyor.

Çarşamba günü dördüncü çeyrek kazançlarını açıklayan Tesla, Trump'ın elektrikli araç alıcıları için 7.500 dolarlık vergi kredisini kaldırması halinde özellikle zorlanacak.