Texas’ta ana su borusu patladı: 100 binden fazla kişi susuz kaldı

Yetkililerden yapılan açıklamada, nüfusu yaklaşık 700 bin olan El Paso’da, çapı yaklaşık 90 santimetre olan ana su hattında meydana gelen patlama nedeniyle 100 binden fazla kişinin susuz kaldığı bildirildi.

Açıklamada, arıza giderilene kadar bölge halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici dağıtım noktaları oluşturulduğu belirtilirken, alternatif kaynaklardan su temin edebilen vatandaşlara da tedbir amacıyla “suyu kaynatarak kullanmaları” uyarısında bulunuldu.

Eğitime ara verildi, su depoları devre dışı kaldı

Su altyapısında meydana gelen sorun nedeniyle bazı okullarda geçici kapanma kararı alındı. Yetkililer, ana iletim hattındaki hasar yüzünden 15’i aşkın su deposuna su basılamadığını aktarırken, arızanın kaynağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve şu aşamada kesin bir tespitin yapılmadığını kaydetti.