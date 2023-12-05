The Guardian: Hamas, 7 Ekim saldırılarında İsrail'deki casuslarını kullandı

The Guardian gazetesinin haberine göre; İsrail ordusu, savaş alanında ve Gazze'deki Hamas üyelerinden ele geçirdiği çok sayıda telefon, not defteri ve belgeyi inceledikten sonra Hamas'ın 7 Ekim saldırısı öncesinde İsrail içindeki casuslarının yardımıyla ayrıntılı haritalar hazırladığını ve yıllarca planlama yaptığı sonucuna vardı. Savaşçılar ayrıca rehin alma rehberleri ve Arapça-İbranice konuşma kılavuzları da taşıyordu, bunlardan birinde "ellerini kaldır ve bacaklarını aç" cümlesi yer alıyordu. Söz konusu belge pazartesi günü İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Amshat askeri istihbarat birimi tarafından yayınlandı.

Üst düzey bir İsrailli subay, 7 Ekim'den sonra yeniden kurulan Amshat'ın amacının Hamas'ın saldırı ve savunma planlarını anlamak, operasyonel istihbarat elde etmek ve İsrail ordusunun bin 200 kişinin öldüğü ve 300 kişinin rehin alındığı Hamas baskını karşısında gafil avlanmasının ardından Hamas'ın doktrinini daha iyi anlamak olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan son belgeler İsrail'in güçlü güvenlik kurumlarının saldırı öncesinde Hamas'ın kabiliyetleri hakkında ne kadar az şey bildiğinin ve gözden kaçan ya da dikkate alınmayan çok sayıda işaret ya da ipucunun altını çiziyor. Geçen hafta New York Times, İsrailli yetkililerin Hamas'ın nihai saldırısı için 40 sayfalık bir savaş planını gördüğünü ancak bunun Hamas'ın gerçekleştiremeyeceği kadar zor olduğu gerekçesiyle reddettiğini yazdı. IDF gözlemcilerinin Hamas savaşçılarının saldırı için açıkça çalıştığına yaptıklarına dair uyarıları da bir kenara bırakıldı.

"Ancak içeriden bilgi alınarak yapılabilir"

Ele geçirilen belgeler arasında bir İsrail askeri üssünün, muhtemelen IDF'nin ihtiyaç duyduğundan daha ayrıntılı bir haritası da vardı. İsrailli bir istihbarat kaynağı böyle bir haritanın derlenmesinin ancak içeriden bilgi alınarak yapılabileceğini söyledi. Dizüstü bilgisayarlar ve not defterleri Hamas'ın İsrail'in merkezindeki askeri mevkileri ve kilit noktaları hedef alma planlarını gösteriyor, bu da grubun ya da bazı unsurlarının, savaşçılarına şeridi çevreleyen duvarı aşma emri verildiğinde ülkenin onlarca kilometre içine girme arzuları olduğunu gösteriyor.

Bulunan bilgilerin ayrıntıları ve büyüklüğü, içeriden birilerinin Hamas'la yıllarca süren bir planlama yaptığı sonucuna varmasına neden oldu. Belgelerde silah depolarının ayrıntıları ve mevcut mühimmatlar için evde üretilmiş kılavuzlar var. 7 Ekim'de Hamas savaşçıları İsrail sim kartlı cep telefonları ve telsizler taşıyordu, böylece birden fazla iletişim araçları vardı. Ele geçirilenler arasında, İsrail'de uzun bir süre boyunca iletişimi sürdürebilmek için güneş pilli bir radyo vericisi de vardı.

Son dakikada mı bilgilendirildiler?

Sınır ötesi saldırıya tahminen 3 bin Hamas savaşçısı katıldı ve çatışmaların ilk aşamasında yaklaşık bin 500 kişi öldürüldü. Ancak İsrail ordusunun müdahalesi o kadar yavaştı ki bazı durumlarda ordunun karşılık vermesi saatler alırken bazı Hamas savaşçıları günlerce serbest kalabildi. Hamas'ın dikkatli bir hazırlık yaptığına dair işaretler olsa da bir son dakika unsuru da vardı. İsrail, Hamas savaşçılarının çoğunun planlanan saldırı öncesinde son dakikada bilgilendirildiğine inanıyor.

Hamas tarafından kullanılan araçlarda ele geçirilen eşyaların çoğu kişisel ya da ailevi hatıralar. İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin bir kısmının kurşun delikleriyle dolu bir haritasını ele geçirdi ve bu harita Hamas'ın daha önce bilinmeyen askeri alanlarını ortaya çıkardı. Pazartesi günü gazetecilere, kamuoyuna açıklanan birkaç belgeye ek olarak Hamas'tan ele geçirilen çok çeşitli belgeler ve diğer eşyalar gösterildi. Gazetecilerden operasyonel güvenlik nedeniyle bu ekstra materyalleri çok net bir şekilde açıklamamaları istendi.

Rehin alma planı

Kamuoyuna açıklanan belgelerden biri orijinal olarak el yazısıyla yazılmış ancak bir dizüstü bilgisayardan kurtarılmış. Belgede, iki manga askerle Gazze sınır çitine yakın bir IDF komuta merkezini ele geçirme planını detaylandırıyor, silahlarını, rollerini listeliyor ve hedef yerin dikkatli bir şekilde elle çizilmiş bir haritasını içeriyor. Kamuya açıklanan diğer belgeler de Hamas'ın rehin alma eylemlerine değer verdiğini gösteriyor. Bunlardan biri IDF tarafından "rehine nasıl alınır kontrol listesi" olarak tanımlanıyor ve alanlara patlayıcılarla tuzaklar konulmasını öneriyor. Ayrıca savaşçılara sorun çıkaranları ve kaçmaya çalışanları öldürmelerini ve öldürme emirlerinin bölük komutanı tarafından verilmesini söylüyor.

Ayrıca Hamas savaşçılarına Arapça kelimelerden fonetik olarak çevrilmiş İbranice kelimelerden oluşan bir kelime listesi kullanmalarını tavsiye ediyor. Ele geçirilen listelerde "ellerinizi kaldırın ve bacaklarınızı açın" ve "kıyafetlerinizi çıkarın" ifadelerinin çevirileri de yer alıyor. Telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarda ayrıca, İsrailli yetkililerin yaşananların dehşetini vurgulamak amacıyla gazetecilere ve siyasetçilere gösterdikleri 7 Ekim saldırılarının grafik görüntüleri de dahil olmak üzere bir dizi video bulundu. Ancak Pazartesi günü yayınlanan bir video, bir grup savaşçının Mısır sınırı yakınlarında Gazze'nin İsrail'le olan duvarını görece kolaylıkla havaya uçurabildiğini gösteriyor. Savaşçının taşıdığı bir GoPro kameradan alınan görüntülerde, savaşçı Gazze sınırına yakın Kerem Şalom kibbutzundaki bir çatışmada öldürülene kadar birkaç saat boyunca İsrail içindeki ekip takip ediliyor.