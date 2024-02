The Guardian Hatay’ı yazdı: Depremzedelerin parası yeni konutlara yetecek mi?

The Guardian'ın sayfalarına, “6 Şubat’ta en büyük kaybı Hatay yaşadı” başlığıyla taşıdığı analiz haberde, bölge halkının da yorumlarına yer verildi. Bölgeyi gezen gazetenin ekibi, mezarların bazılarının üstünde ‘deprem şehidi’ yazdığını ve depremlerde evlerini kaybeden yüzbinlerce insan için hükümetin yeni konutlar yapmaya başladığını aktardı.

Depremzedelerin görüşlerine de yer verilen haberde, özellikle yeni konutların fiyatlarının yüksek olmasının halk için büyük bir endişe yarattığı aktarıldı.

Yıkımın, neredeyse Almanya büyüklüğünde bir alanı kapladığı ifade edilen haberde, tüm şehirlerin moloz dağlarıyla dolduğu ve tahmini olarak 148,8 milyar dolarlık hasara yol açtığı paylaşıldı. Bu hasarın, Türkiye'nin GSYİH'nın neredeyse %10'una tekabül ettiği de ifade edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayanların deprem sonrasında farklı şehirlere yerleşmek zorunda kaldığına yer verilen haberde, harap olmuş antik camilerin, hamamların ve kapalı çarşıların bulunduğu yerlerde yavaş yavaş yeniden inşa çalışmalarının başladığı vurgulandı.

