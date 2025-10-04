The Guardian: İran, yüz binlerce Afgan mülteciyi Türkiye'ye gönderebilir!

The Guardian'ın çarpıcı iddialara yer verdiği haberde, Türkiye'nin İran'la bağlantılı kişilere yaptırımlar uyguladığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"İran, nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin ardından daha saldırgan bir strateji izlemeye hazırlanıyor.

Bu strateji kapsamında yüz binlerce Afgan mülteciyi Türkiye ve Irak sınırlarına yönlendirme ihtimali değerlendiriliyor.

Plan ayrıca füze programının genişletilmesi, hava savunmalarının güçlendirilmesi ve BM silah denetçileriyle iş birliğinin askıya alınmasını içeriyor.

İran’da hâlen en az 2 milyon Afgan mültecinin yasa dışı şekilde bulunduğu tahmin ediliyor. 2025 içinde 1 milyon Afgan’ın sınır dışı edildiği, bunların 500 bininin haziran ayındaki İsrail saldırılarından sonra gönderildiği bildiriliyor.

Mülteciler statüsüz hale getirildi

İran, mart ayına kadar mültecilere sınırlı haklar tanıyan “sayım belgesi” uygulamasını kaldırarak yüz binlerce kişiyi statüsüz hale getirdi.

İran, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’taki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı. 18 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’nde yaptırımları denetleyecek komitenin kurulması bekleniyor; Rusya’nın veto etmesi olası.

Tahran, Fransa aracılığıyla denetimlere sınırlı erişim önerdi ancak ABD bu teklifi reddetti.

Japonya, Kanada ve Türkiye yeni yaptırımları uygulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın nükleer programıyla bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıklarını dondurdu.

Ancak Rusya ve Çin, Avrupa’nın yaptırımları geri getirme hakkı olmadığını savunuyor ve bu yaptırımlara uymayacaklarını açıkladı.

İran’da dolar kuru serbest piyasada rekor seviyeye ulaştı; yaptırımların ekonomiye güveni sarstığı belirtiliyor."