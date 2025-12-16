The Guardian yazdı: Rusya'da lüks hayat sürüyorlar! Esad Rusça öğreniyor, tıp derslerine gidiyor

İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da lüks bir hayat yaşadığını yazdı. Göz doktoru olan Beşar Esad'ın tıp bilgisini canlandırmak için derslere gittiği ve Rusça öğrendiği belirtiliyor.

Gazete; ailenin, Moskova'da Rus elitlerinin yaşadığı mahallede ikamet ettiğini yazdı. Ukrayna'nın devrik lideri Viktor Yanukoviç'in de bu mahallede oturduğuna dikkat çekildi.

Ailenin, maddi sıkıntı çekmediği, Esad'ın parasını 2011'de Batı'nın yaptırımları başladığında Moskova'ya kaçırdığına vurgu yapıldı. Haberde göz doktoru olan Beşar Esad'ın tıp bilgisini canlandırmak için derslere gittiği ve Rusça öğrendiği yazıyor.

İzole bir hayat yaşıyorlar

Esma Esad, eşi ve oğulları Suriye'den kaçtığında zaten Moskova'da lösemi tedavisi görüyordu. Esma Esad'ın deneysel bir tedavi gördüğü ve iyileştiği belirtiliyor. Ailenin, tamamen izole bir hayat yaşadığı, Esad'ın eski rejimden hemen hemen kimseyle görüştürülmediği iddia ediliyor.

"Esad, Putin için yemeğe davet edilecek bir konuk bile değil"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iktidarını kaybeden liderlere sabır göstermediğine dikkat çekilen haberde Esad'ın, Putin için yemeğe davet edilecek bir konuk bile olmadığı öne sürülüyor.