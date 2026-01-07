The New York Times: ABD, Venezuela’ya Çinli, Rus, Kübalı ve İranlı yetkilileri sınır dışı ettiriyor

NYT’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 5 Ocak’ta yapılan gizli Kongre oturumunda, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’den istenen konular hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının hemen ardından, Rubio Delcy Rodriguez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rodriguez’in hem ülkesinin bağımsızlığını savunduğu hem de uzlaşmacı bir yaklaşım sergilediği belirtildi. Rubio, Çin, Rusya, Küba ve İran’dan gelen casus ve askeri personelin ülkeden çıkarılmasını talep ederken, bazı yabancı diplomatların Venezuela’da kalabileceğini ifade etti. Ayrıca Rubio, geçici yönetimden ABD ile petrol ticaretini yeniden başlatmasını istedi ve Washington’a karşı düşmanca bir tavır takınmamalarını vurguladı. 5 Ocak’ta yapılan gizli oturumda, Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth gibi üst düzey yetkililer, ABD’nin Venezuela’ya olası müdahalesi ve gelecekteki planları hakkında Kongre üyelerini bilgilendirdi ve soruları yanıtladı.