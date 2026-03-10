The Telegraph: Mücteba Hamaney'in Londra'da İsrail Büyükelçiliği'ne yakın iki lüks dairesi var

The Telegraph’te yer alan haberde, Hamaney’in Londra’da bulunan iki lüks dairesinin geçen yıl ekim ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) finanse ettiği gerekçesiyle İngiliz hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutulan İranlı bankacı Ali Ansari üzerinden satın alındığı belirtildi.

Britanya’da hükümet, Ansari’yi “yolsuzlukla bağlantılı” olarak nitelendirirken varlıklarını dondurma ve Birleşik Krallık’a seyahat etmesini yasaklama kararı almıştı. Britanya istihbarat servislerinin de söz konusu mülklerin varlığından haberdar olduğu bildirildi.

Ansari’nin, ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney adına 2014 ve 2016 yıllarında söz konusu daireleri satın aldığı iddia edildi.

Dairelerden biri Mart 2014’te 16,75 milyon sterline, ikincisi ise Kasım 2016’da 19 milyon sterline satın alındı. Londra’nın lüks adreslerinden birinde bulunan daireler, Kensington Palace Gardens’ta yer alan İsrail Büyükelçiliği’nin hemen yanında bulunuyor.

Bloomberg, Ansari ile İran’ın yeni dini lideri arasında ve Londra ile Avrupa ve Körfez genelinde başka mülklerin satın alınmasında kullanılan paravan şirketler arasında bağlantılar bulunduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu öne sürdü.